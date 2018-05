Landtag : Finanzministerium legt Beteiligungen und Chefgehälter offen

Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD) will demnächst die Unternehmensbeteiligungen des Landes und die Vergütungen von Chefs offenlegen. Der Beteiligungsbericht für die Jahre 2014 bis 2016 werde gerade erstellt, sagte Brodkorb am Donnerstag im Landtag. Er wies darauf hin, dass die Beteiligungen des Landes aber auch schon auf den Internetseiten des Finanzministeriums dargestellt sind.

von dpa

31. Mai 2018, 16:25 Uhr

Danach ist das Land derzeit an 50 Unternehmen und Einrichtungen beteiligt, darunter an den Häfen Rostock, Wismar und Sassnitz. Auch das Mecklenburgische Staatstheater, die Eichdirektion Nord, die Landesforstanstalt und die Gemeinsame Klassenlotterie der Länder stehen auf der Liste.

Für den Herbst kündigte Brodkorb einen Bericht nach dem Vergütungstransparenzgesetz an. Es sieht vor, dass die Bezüge der Geschäftsführungsmitglieder öffentlicher Unternehmen offengelegt werden. Ausgenommen sind jedoch zum Beispiel die Sparkassen sowie Unternehmen, an denen Träger aus anderen Ländern beteiligt sind. Auch bei Unternehmen, an denen ein öffentliches Unternehmen beteiligt ist, sind die Regeln lockerer. Nach Recherchen des NDR gilt die strenge Transparenzpflicht nur für neun landeseigene Anstalten.