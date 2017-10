Prozesse : Finanzstaatssekretär Bäumer muss erneut vor Gericht

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

von dpa

erstellt am 28.Okt.2017 | 12:01 Uhr

Der Staatssekretär im Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommerns, Peter Bäumer, muss erneut vor Gericht. Erst im September hatte der Bundesgerichtshof den Freispruch des 54-Jährigen vom Vorwurf der Untreue bestätigt. Jetzt soll am 30. November am Landgericht Schwerin erneut ein Prozess gegen ihn eröffnet werden, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Zuvor hatte der «Nordkurier» am Samstag darüber berichtet. Bäumer ist nach Angaben des Gerichts wegen Verleitung eines Untergebenen zur Untreue im besonders schweren Fall angeklagt. Er soll im November 2004 den damaligen Vorsteher des Finanzamts Hagenow aufgefordert haben, entgegen den rechtlichen Vorgaben die Förderfähigkeit eines Projekts zu bestätigen. Zuvor hatte das Finanzamt entschieden, dass das Projekt einer Zarrentiner GmbH nicht gefördert werden könne.

Bericht des "Nordkurier"