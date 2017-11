Regierung : Finanzverwaltung vor Umbau: Künftig vier Finanzamtsbezirke

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

07.Nov.2017

Mecklenburg-Vorpommerns Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD) plant einen langfristigen Umbau der Finanzverwaltung. Die bislang zehn Finanzamtsbezirke im Land sollen auf vier reduziert werden. Doch im Gegensatz zur umstrittenen Gerichtsreform würden alle bisherigen Standorte erhalten bleiben, versicherte der Minister. Bei Beratungen in der Vorwoche hätten sowohl die Chefs der Finanzämter als auch die Personalräte Zustimmung zu den Plänen signalisiert, mit denen das Ministerium auf die zunehmende Digitalisierung in der Finanzverwaltung und die rückläufige Bevölkerungszahl reagiere. Die angestrebte Ämterstruktur orientiere sich an der Kreisstruktur. Brodkorb erhofft sich durch eine Schwerpunktsetzung für einzelne Ämter mehr Effizienz bei der Bearbeitung der Steuerunterlagen. Zudem soll es regelmäßig Bürgersprechstunden in ländlichen Regionen geben.