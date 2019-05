Umwelt : Finnischer Preis für WWF-Ostseebüroleiter Lamp

Der Leiter des WWF-Ostseebüros, Jochen Lamp, erhält den mit 25 000 Euro dotierten Baltic Sea Award für bedeutende Beiträge zum Schutz der Ostsee. Die Auszeichnung wird am Freitag im finnischen Mariehamn übergeben, wie der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) am Dienstag mitteilte. Der BUND hatte Lamp, der seit 1991 im Stralsunder Büro des WWF für den Ostseeschutz aktiv ist, nach eigenen Angaben für den Preis vorgeschlagen. Er wird von der finnischen Stiftung Östersjöfonden vergeben.

07. Mai 2019, 16:52 Uhr

Lamp selbst zählt zu den größten internationalen Erfolgen, dass die Ostsee von der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation IMO als besonders empfindliches Seegebiet anerkannt wurde. «Auf dieser Grundlage konnten wir Umweltverbesserungen im Schiffsverkehr erreichen», sagte er. Ein Dauerbrenner bleibe die Überdüngung der Ostsee durch die Landwirtschaft.

Umweltminister Till Backhaus (SPD) hat die Nominierung Lamps nach eigenen Angaben unterstützt. «Mit seiner Arbeit hat er in wichtigen Punkten die Umweltsituation der Ostsee deutlich verbessert.»

BUND-Landesgeschäftsführerin Corinna Cwielag ergänzte, Lamp habe zur Einrichtung von Meeresschutzgebieten an der Küste Mecklenburg-Vorpommerns beigetragen. Er habe für eine Lösung zum Umgang mit Geisternetzen und für das Küstenvogelschutzgebiet Greifswalder Bodden gerungen. Die Verhinderung eines Werftbaus in einem geschützten Küstengebiet auf Rügen und die Wiederherstellung natürlicher Küstenverhältnisse in der Kernzone des Nationalparkes am Darßer Ort gingen ebenfalls auf ihn zurück. Seit 2011 ist Lamp Vorsitzender der Ostseestiftung.