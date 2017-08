Agrar : Fipronil-belastete Eier in Mecklenburg-Vorpommern gefunden

Fipronil-belastete Eier sind jetzt auch in Mecklenburg-Vorpommern aufgetaucht. Ein Kunde entdeckte bereits am 31. Juli Eier aus den Niederlanden mit dem Kennzeichnungscode 1-NL-4331901 in einer Rostocker Filiale der Lebensmittelkette Kaufland, wie das Agrarministerium in Schwerin am Freitag mitteilte. Das Ministerium hatte am Vortag die Stempelaufdrucke belasteter Eier-Chargen veröffentlicht.