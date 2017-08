Agrar : Fipronil in Eiern: MV untersucht Back- und Teigwaren

Schwerin (dpa/mv) - Mecklenburg-Vorpommern will innerhalb eines bundesweiten Untersuchungsprogramms feine Back- und Teigwaren auf das Insektengift Fipronil hin analysieren. Der Bund lege kurzfristig ein Programm zur Untersuchung von Fipronil in Produkten mit Eiern und in eihaltigen Tiefkühlprodukten auf, teilte das Landwirtschaftsministerium in Schwerin am Mittwoch mit. Die Ergebnisse sollen einen Überblick über die Belastungen in Deutschland geben.