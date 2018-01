Museen : Fische ziehen um: Aquarium im Ozeaneum wird saniert

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

von dpa

erstellt am 05.Jan.2018 | 11:13 Uhr

Das größte Aquariumbecken im Stralsunder Ozeaneum - das Schwarmfischbecken - wird saniert. Mitarbeiter der Einrichtung haben damit begonnen, Hunderte Fische für die Zeit der Arbeiten in Quarantänebecken umzusiedeln, wie die Meeresforscherin Sabine Brasse am Freitag sagte. Vor dem Hintergrund des zehnjährigen Jubiläums des Ozeaneums im Sommer soll das Aquariumbecken mit einem Fassungsvermögen von 2,6 Millionen Liter runderneuert werden. Die Dichtungen an den Scheiben würden erneuert, die Betoninnenwand erhalte eine neue Beschichtung, und die Dekoration werde erneuert. Bis Ostern sollen laut Brasse die aufwendigen Arbeiten abgeschlossen sein.