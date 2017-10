EU : Fischer enttäuscht über niedrige Heringsquoten

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

von dpa

erstellt am 10.Okt.2017 | 08:58 Uhr

Die Fischer in Mecklenburg-Vorpommern haben enttäuscht auf die Absenkung der Heringsquote um 39 Prozent in der westlichen Ostsee reagiert. «Keiner ist glücklich über die Kürzung. Viele Fischer haben Existenzängste, wie sie das Jahr überstehen sollen», sagte der Chef der Fischereigenossenschaft Freest, Michael Schütt, am Dienstag. Allein die 26 Fischer der Genossenschaft müssten 2018 mit Umsatzeinbußen von 350 000 Euro rechnen. Landesweit könnten sich die Einbußen auf 1,6 Millionen Euro belaufen. Schütt forderte Ausgleichszahlungen als Kompensation - ähnlich, wie sie 2016 für den Dorsch gezahlt wurden. «Wir können die Verluste nicht durch den Fang anderer Arten kompensieren.» Die Kutter- und Küstenfischerei sei auf die Hilfe der Politik angewiesen.

Vorschlag der EU-Kommission zu Quoten und zum Aalfangverbot

Mitteilung der EU-Kommission

EU-Mehrjahresplan für die Ostsee

EU-Kommission zu Gesamtfangmengen

EU-Rat zur Einigung für 2018