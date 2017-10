Prozesse : Fischsterben durch Alkohol: Prozess beginnt

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

von dpa

erstellt am 30.Okt.2017 | 10:25 Uhr

Zwei Jahre nach dem Fischsterben in der Peene bei Anklam (Kreis Vorpommern-Greifswald) beginnt an diesem Donnerstag die strafrechtliche Aufarbeitung. Vor dem Amtsgericht Pasewalk müssen sich drei Männer aus dem Bioethanolwerk Anklam wegen des Verdachts der fahrlässigen Gewässerverunreinigung verantworten, wie ein Sprecher des Amtsgerichts am Montag sagte. Sie sollen laut Staatsanwaltschaft dafür verantwortlich sein, dass bei Inspektionsarbeiten an den Anlagen 2015 mehr als 112 000 Liter Ethanol über ein Rohrsystem der Zuckerfabrik, zu der das Werk gehört, in die Peene flossen. Rund 18 Tonnen Fisch sollen verendet sein. Laut Umweltministerium wurden 4,4 Tonnen tote Fische geborgen, die an Alkoholvergiftung verendet waren. Ein Urteil wird am 20. November erwartet.