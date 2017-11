Prozesse : Fischsterben durch Alkohol: Prozessauftakt in Pasewalk

Vor dem Amtsgericht Pasewalk (Kreis Vorpommern-Greifswald) müssen sich vom heutigen Donnerstag an drei Männer wegen des Fischsterbens bei Anklam im Sommer 2015 verantworten. Den Angestellten des Bioethanolwerks, das zur Zuckerfabrik Anklam gehört, wird fahrlässige Gewässerverunreinigung vorgeworfen. Sie sollen laut Staatsanwaltschaft dafür verantwortlich sein, dass bei Inspektionsarbeiten mehr als 112 000 Liter Ethanol in die Peene flossen. Durch den Alkohol sollen rund 18 Tonnen Fisch verendet sein. Laut Umweltministerium wurden 4,4 Tonnen tote Fische geborgen, die an Alkoholvergiftung verendet waren.