Prozesse : Fischsterben: Zuckerfabrik-«Chef» wird als Zeuge gehört

Am Amtsgericht Pasewalk (Kreis Vorpommern-Greifswald) wird am Montag (9.15 Uhr) der Prozess um den Alkoholaustritt im Bioethanolwerk Anklam fortgesetzt, der ein großes Fischsterben in der Peene auslöste. Dabei soll auch der Geschäftsführer der Zuckerfabrik, zu der das Werk gehört, als Zeuge gehört werden. Von ihm erwartet das Gericht klare Aussagen, wer für die Funktionsfähigkeit der Technik nach einer Revision verantwortlich ist.