Fischerei : Fischwirtschaft: Zahlen zum Fischkonsum für 2016

Das Fisch-Informationszentrum in Hamburg gibt heute neue Zahlen zum Verbrauch von Fisch und Meeresfrüchten in Deutschland im Jahr 2016 bekannt. Wie der Geschäftsführer des Informationszentrums, Matthias Keller, sagte, liegt der Verbrauch pro Kopf seit Jahren bei um die 14 Kilogramm, gemessen am Fanggewicht. Der weltweite Durchschnitt beträgt nach Angaben der Welternährungsorganisation (FAO) etwa 20 Kilo. Die beliebtesten Fischarten in Deutschland sind Lachs, Alaska-Seelachs, Hering, Thunfisch und Forelle.