von dpa

16. Mai 2020, 21:28 Uhr

Fitnessstudios sollen in Mecklenburg-Vorpommern vom 25. Mai an unter Auflagen wieder öffnen dürfen. Ebenfalls solle von da an wieder Breitensport in Sporthallen möglich sein, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Samstag in Schwerin.