Verbraucher : «Flair am Meer»: 20 000 Besucher im IGA-Park erwartet

Der Rostocker IGA-Park ist von Donnerstag (11.00 Uhr) bis Sonntag Schauplatz der Messe «Flair am Meer». Neben den klassischen Angeboten einer Messe für Heim, Hof und Garten finden die Besucher genügend Möglichkeiten, an den vier Tagen die Seele baumeln zu lassen, wie eine Messesprecherin sagte. Deshalb sei die Messe in ihrer fünften Ausgabe um einen Tag über den Vatertag verlängert worden. So gebe es mehr Möglichkeiten für Familienausflüge.

30. Mai 2019, 08:55 Uhr

Auf dem großen IGA-Gelände sind drei Bühnen aufgebaut worden, zusätzliche Abwechslung fänden die Besucher auf dem Traditionsschiff, am Strand, im Rhododendronpark und in den Nationengärten. Unter dem Motto «Schmeiß den Grill an, wir müssen Fett verbrennen» zeigen Szenegriller ihr Können und verraten Insider-Tipps. An den vier Tagen werden mehr als 20 000 Menschen erwartet. Am Samstag, dem Kindertag, haben Kinder bis 14 Jahre freien Eintritt.