Energie : Flaute bei Windkraft-Ausbau: Norden fordert Tempo vom Bund

von dpa

12. September 2019, 14:13 Uhr

Angesichts der Flaute beim Ausbau der Windkraftnutzung haben die norddeutschen Energieminister die Bundesregierung zu raschen und entschiedenen Schritten aufgefordert. Zügig müsse ein Zeit- und Mengengerüst für den Ausbau der Erneuerbaren Energien festgelegt werden, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung der Energieminister und -senatoren von Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Dabei müsse der Ausstieg aus der Braun- und Steinkohle berücksichtigt werden. «Nur mit dem Blick vom Ziel der Energiewende her lassen sich Planungssicherheit für die Windkraftbranche, eine belastbare Netzplanung sowie Akzeptanz für die Bürgerinnen und Bürger erreichen», heißt es in dem Papier.