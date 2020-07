Denkmäler : Fledermäuse bekommen im Güstrower Schloss neues Quartier

Im Güstrower Schloss bekommen Fledermäuse ein neues Quartier. Wie das Finanzministerium am Dienstag in Schwerin mitteilte, wurde mit der Instandsetzung der Südterrasse begonnen. Dazu werde die undichte und baufällige Decke über der ehemaligen Schlossgastronomie abgerissen. Einige der darunter liegenden Räume würden dann in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde als Fledermausquartier hergerichtet, nicht mehr benötigte Räume verfüllt.

von dpa

21. Juli 2020, 17:28 Uhr