Notfälle : Fliegerbombe in Wismar gefunden: Keine Entschärfung nötig

Eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe ist in Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg) entdeckt worden. Wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte, muss die Bombe allerdings nicht entschärft werden. Spezialisten stellten nach dem Fund der Brandbombe am Samstagabend fest, dass die Chemikalien nicht mehr enthalten sind. Daher wird die Bombenhülle am Montag ohne Auswirkungen für die Anwohner abtransportiert, eine Evakuierung ist nicht nötig.

