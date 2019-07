Geschichte : Flucht aus DDR: Gericht prüft Entschädigungsanspruch

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat am Mittwoch darüber verhandelt, ob psychische Schäden nach einer Flucht aus der DDR entschädigt werden können. (Az. BVerwG 8 C 1.19) Der Senat befasste sich in dem Zusammenhang auch mit der Frage, ob sich die Grenzsicherung der DDR gegen Individuen oder die gesamte Bevölkerung gerichtet hatte. Mit einem Urteil wurde am Nachmittag gerechnet.

von dpa

24. Juli 2019, 12:38 Uhr

In dem konkreten Fall geht es um einen heute 56 Jahre alten Mann, der durch die Flucht am 20. Dezember 1988 nach West-Berlin traumatisiert wurde. Dazu lägen ärztliche Atteste vor, so der Senat. Der damals 26-Jährige sei mit seiner Kleidung im Zaun der Grenzanlage bei Teltow-Sigridshorst am südwestlichen Stadtrand von Berlin hängen geblieben, zwei Wachen hätten ihn mit Maschinengewehren bedroht, jedoch nicht geschossen. Auch Erdminen seien bei der Flucht explodiert.

Die Flucht zog seelische Beeinträchtigungen nach sich, diese forderten seinen Mandanten bis heute heraus, berichtete sein Anwalt: Er sei misstrauisch, reizbar, ihn überkämen plötzlich Wutanfälle, er habe Alpträume. Darum fordert er für den früheren Flüchtling eine Rehabilitierung auch wegen der psychischen Erkrankung.

Das brandenburgische Innenministerium lehnte eine Entschädigung allerdings zunächst ab. Auch eine Klage vor dem Verwaltungsgericht Potsdam blieb ohne Erfolg. Das Gericht hatte bei der Ablehnung argumentiert, die Grenzsicherung der DDR habe sich nicht individuell gegen den Flüchtenden gerichtet. Vielmehr dürfte sie gegen die gesamte DDR-Bevölkerung gerichtet gewesen sein. Nun verhandelte das Bundesverwaltungsgericht über die Revision.

Bundesverwaltungsgericht Terminankündigung