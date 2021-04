Kriminalität : Flucht und Attacke gegen Polizisten: Haftbefehl erlassen

Der 31-jährige Autofahrer, der am Sonntag bei einer gefährlichen Flucht nahe Grimmen (Vorpommern-Rügen) andere Autos demoliert und zwei Polizisten verletzt hat, muss in Untersuchungshaft.

Grammendorf | Wie eine Polizeisprecherin sagte, hat das Amtsgericht Stralsund am Montag Haftbefehl gegen den polizeibekannten Mann aus der Region Grimmen erlassen. Ihm werden von der Staatsanwaltschaft gefährliche Körperverletzung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen. Der 31-Jährige war am Sonntag mit einem Auto ohne Kennzeichen unterwegs ...

