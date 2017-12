Kriminalität : Flüchtender Motorradfahrer von Polizeihund gestoppt

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Pleul 1 von 1

von dpa

erstellt am 22.Dez.2017 | 14:22 Uhr

Ein 29-jähriger Motorradfahrer ist in der Nacht zu Freitag in Krien (Kreis Vorpommern-Greifswald) bei einer Polizeikontrolle geflüchtet und von einem Polizeihund mit Bissen gestoppt worden. Bei der Flucht sei er gestürzt und dann zu Fuß weiter gerannt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Polizeihund Flips habe ihn mit einen Biss in den Unterarm gestoppt, dann versuchte der Mann aber erneut, über mehrere Zäune und Grundstücke zu flüchten. Ein Biss ins Bein habe die Flucht schließlich beendet. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte der Mann keinen Führerschein, das Motorrad war weder zugelassen noch versichert. Zudem habe der Fahrer vermutlich Drogen genommen.