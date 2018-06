Ausländer : Flüchtlingsrat: Kein regulärer Unterricht in Erstaufnahme

Flüchtlingskinder in den Erstaufnahme-Einrichtungen des Landes in Horst bei Boizenburg und Schwerin-Stern Buchholz erhalten nach Angaben des Landesflüchtlingsrates keinen regulären Schulunterricht. Sie würden nicht nach Lehrplan und nicht von ausgebildeten Lehrern unterrichtet, kritisierte die Vorsitzende des Landesflüchtlingsrates, Ulrike Seemann-Katz. Ehrenamtliche übernähmen dort eine Art Schulersatz. Hintergrund sei die Rechtsauffassung des Landes, dass nur Kinder, die «ihren gewöhnlichen Aufenthalt» in Mecklenburg-Vorpommern haben, der Schulpflicht unterlägen.

von dpa

19. Juni 2018, 09:22 Uhr

Aber selbst Flüchtlingskinder, die in Städte und Gemeinden weiterverteilt wurden, warteten oft monatelang auf einen Platz in der Schule. «Gerade hatten wir wieder einen solchen Fall zweier Geschwister, die erst nach Intervention endlich zum neuen Schuljahr - nach über einem halben Jahr Wartezeit - eine Schule besuchen dürfen», erklärte Seemann-Katz anlässlich des Internationalen Tags des Flüchtlings, der am 20. Juni begangen wird, laut Mitteilung. Eine Stellungnahme des Bildungsministeriums war zunächst nicht zu bekommen.