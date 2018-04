Ausländer : Flüchtlingsunterkünfte: Schutz vor Gewalt soll besser werden

In den Flüchtlingsunterkünften des Landes soll der Schutz vor Gewalt verbessert werden. «Wir registrieren verstärkte Gewalt von Zuwanderern untereinander, die oft in den Flüchtlingsunterkünften geschieht», sagte die Integrationsbeauftragte des Landes, Dagmar Kaselitz (SPD), am Mittwoch in Schwerin.

von dpa

11. April 2018, 12:59 Uhr

In den Einrichtungen sollen demnach Schutzkonzepte und Beratungsangebote ausgeweitet sowie Projekte zur Gleichstellung und Integration von Frauen stärker gefördert werden. Auch der Ausbau der psychosozialen Betreuung sei ein wichtiger Beitrag zum Gewaltschutz, sagte Kaselitz.

Sie verwies auf eine dritte Beratungsstelle, die zu Jahresbeginn in Neubrandenburg eröffnet wurde. In Schwerin und Greifswald gebe es bereits seit längerem Angebote, die vom Land gefördert werden.

Das Maßnahmepaket ist nach Worten von Kaselitz eine Konsequenz aus der polizeilichen Kriminalstatistik, die Innenminister Lorenz Caffier (CDU) am Vortag veröffentlicht hatte. Danach ist die Zahl tatverdächtiger Zuwanderer im vergangenen Jahr um 11 Prozent gestiegen. Ihnen wurden 4527 Straftaten zugeordnet, rund 25 Prozent mehr als 2016.

Zumeist handelte es sich um Körperverletzungen, Nachstellungen, Nötigungen und Bedrohungen. Auch bei 8 der landesweit 55 Straftaten gegen das Leben - dazu gehören zum Beispiel vollendeter und versuchter Mord oder Totschlag sowie fahrlässige Tötung - wurden Zuwanderer als Tatverdächtige ermittelt. Im Jahr davor hatte es nur einen solchen Fall gegeben.