Luftverkehr : Fluggesellschaft Sundair will im April Sanierung abschließen

Die Stralsunder Airline Sundair will in Kürze die Sanierung im Rahmen eines Schutzschirmverfahrens abschließen.

Stralsund | Die Aufhebung des Verfahrens werde noch im April erwartet, teilte das Unternehmen am späten Mittwochabend mit. Zuvor hatten demnach die Gläubiger der Fluggesellschaft dem Sanierungsplan zugestimmt. Sundair war im Zuge der Corona-Pandemie in Schwierigkeiten geraten. Mit Beginn der Krise musste die Flotte laut Unternehmen fast vollständig am Boden bl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.