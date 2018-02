Luftverkehr : Flughafen Trollenhagen: Betreiber wollen Flächen kaufen

Die Gesellschafter des Flughafens Trollenhagen bei Neubrandenburg wollen den zivilen Flugbetrieb mit dem Kauf der Betriebsgrundstücke jetzt langfristig sichern. Nach dem Landkreis haben auch die Stadtvertreter von Neubrandenburg dafür grünes Licht gegeben, wie eine Sprecherin der Stadt am Freitag sagte. Die Entscheidung sei in nicht öffentlicher Stadtvertretersitzung am Donnerstag gefallen. Die Flughafenbetreiber hatten diese Flächen bisher gepachtet, nun will die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die zum Finanzministerium gehört, diese Flächen aber verkaufen.

von dpa

09. Februar 2018, 16:16 Uhr

«Wir wollen den Flugbetrieb weiter sichern, weil dies für viele Unternehmen sehr wichtig ist», erklärte Landrat Heiko Kärger (CDU). Eine Kaufsumme wurde noch nicht genannt. Die Bundeswehr hatte den einstigen Fliegerhorst Trollenhagen 2014 im Zuge der damaligen Bundeswehrreform endgültig aufgegeben. In dem Zusammenhang soll auch die ehemalige Kaserne im Umfeld des Flughafens künftig zivil genutzt werden, Käufer werden vom Kreis aber noch gesucht, hieß es.

Einer Untersuchung zufolge hängen Umsätze in Millionenhöhe für die Firmen vom Flugverkehr in der Region ab. Die Gesellschafter hatten den Flughafen zuletzt mit rund 360 000 Euro im Jahr unterstützt.