Behörden : Fluss und Behörde: Wasser- und Schifffahrtsamt Elbe entsteht

Für die mehr als 600 Elbe-Kilometer von der tschechischen Grenze bis nach Hamburg gibt es nun ein Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt.

Magdeburg | Das WSA Elbe ist aus den drei Ämtern in Dresden, Magdeburg und Lauenburg entstanden und seit Donnerstag offiziell in Betrieb. Für die Länder und die Schifffahrtstreibenden an der Binnenelbe gebe es nun einen Ansprechpartner für die unterschiedlichen Belange, sagte der Leiter des neuen WSA Elbe, Tjark Hildebrandt, in Magdeburg. „Letztendlich macht Hoch...

