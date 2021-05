Finanzen : Förderanträge in Millionenhöhe von Hotels und Gasthäusern

Der Tourismus zählt zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen Mecklenburg-Vorpommerns. Investitionen sind in der Corona-Krise für viele eine Herausforderung. Ein Programm soll etwas Abhilfe schaffen.

Schwerin | Für das in der Corona-Krise gestartete Förderprogramm zur Qualitätsverbesserung in Hotels und Gasthäusern sind bislang Anträge in Höhe von knapp 190 Millionen Euro eingegangen. Rund 250 Anträge wurden eingereicht, wie das Wirtschaftsministerium in Schwerin auf Anfrage mitteilte. Bislang seien etwas mehr als 20 Millionen Euro bewilligt worden. Die V...

