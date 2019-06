Brände : Förderband am Hafen Vierow gerät in Brand

von dpa

23. Juni 2019, 09:58 Uhr

In einer Getreidelagerhalle im Hafen Vierow bei Greifswald ist ein Förderband in Brand geraten. Ein Mitarbeiter hatte am Samstagabend Rauch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Brandherd sei vermutlich der Motor des Förderbandes gewesen, der durch den ständigen Betrieb zu heiß wurde und letztendlich Feuer fing. Motor, Förderband und das umliegende Getreide wurden durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen. Ein Übergreifen der Flammen auf die Lagerhalle konnten die 40 Feuerwehrleute aus drei Wehren verhindern. Die Löscharbeiten dauerten etwa zwei Stunden.