Agrar : Fördergelder für die besten Agrar-Vermarktungsideen in MV

Das Landwirtschaftsministerium hat einen Wettbewerb ausgeschrieben, um kreative Ideen zur Bewerbung von regionalen Produkten aus der Land- und Ernährungswirtschaft zu finden. 18 Firmen bewarben sich, die sechs besten können mit umfangreicher Förderung rechnen.

von dpa

17. Dezember 2019, 17:28 Uhr

In Stralsund sind die besten Vermarktungsideen zur Bewerbung von regionalen Produkten aus der Land- und Ernährungswirtschaft in MV ausgezeichnet worden. Die Gewinner können zusammen bis zu 190 000 Euro Fördergelder beantragen, teilte die Marketinggesellschaft der Agrar- und Ernährungswirtschaft MV am Dienstag mit. Dabei erhielten das Stralsunder Büro für kulinarische Maßnahmen und die Neubrandenburger Eismanufaktur Jackle&Heidi mit jeweils bis zu 47 000 Euro die höchsten Förderanteile. Die anderen vier Preisträger können mit Beträgen von bis zu 30 000 Euro rechnen.

Wie die Marketinggesellschaft mitteilte, haben sich die Inhaber des Büros für kulinarische Maßnahmen als Käsekenner aufgemacht, den Horizont der Berliner zu erweitern. Ihr Teller biete Nahrung für alle Sinne: Offline zum Probieren und online mit Infos, Geschichten und Porträts zu den Herstellern und deren Produkten. Dabei stünde die regionale Wertschöpfungskette im Vordergrund.

Jackle&Heidi wollten als Eis-Enthusiasten einen Begegnungsort schaffen, um für Kunden stets ansprechbar und nah zu sein. Dabei werde die Eismanufaktur mit einem Café und einer Einkaufsmöglichkeit für regionale Produkte kombiniert. Per App könnten Pendler bestellen, online bezahlen und bekommen zur gewünschten Abholzeit eine gepackte Einkaufstasche direkt durch das Autofenster gereicht. Anfang 2020 werde der Standort für die gläserne Eismanufaktur bekanntgegeben.

30 000 Euro erhält der Verband Biopark in Güstrow, der die Qualität und Nachhaltigkeit von marmoriertem Bio-Weiderindfleisch aus artgerechter Haltung per Videobotschaft bekannter machen möchte. 15 000 Euro fallen für den Tourismusverein Vogelparkregion Recknitztal in Marlow für seine «Mühlen-Entdecker-Tour» ab.

Mit bis zu 25 000 Euro kann der Forsthof Krümmel in Lärz kalkulieren. Er sei der einzige Forstbetrieb in MV, der nachwachsende Rohstoffe selbst veredeln und so die Wertschöpfungskette von der Baumpflanzung bis zum Möbelstück aus einer Hand anbieten kann. Für den Aufbau seiner 2018 entwickelten Sanddorn-Praline zur kulinarischen Botschafterin Mecklenburg-Vorpommern gibt es bis zu 26 000 Euro für Goldschmidt Frischkäse in Kummer (Ludwigslust).