Kommunen : Förderprogramm Stadtumbau Ost sorgt für schöneres Wohnen

von dpa

18. Januar 2020, 09:16 Uhr

Fast eine halbe Milliarde Euro ist seit 2002 allein in Mecklenburg-Vorpommern in Rahmen des Programms Stadtumbau Ost von Bund und Land in die Verbesserung der Wohnbedingungen investiert worden. Nach Angaben des Bauministeriums in Schwerin wurden 360 Millionen Euro davon zur Aufwertung der Wohnviertel eingesetzt. Mit Hilfe des Geldes wurden Begegnungszentren, Kitas und Schulen saniert oder gebaut, Spiel- und Sportstätten sowie Straßen und Grünflächen angelegt. 105 Millionen Euro verschlang der Abriss nicht mehr benötigter Bauten. Bislang seien etwa 31 400 zumeist wegen sinkender Einwohnerzahlen nicht mehr benötigter Wohnungen abgerissen worden, hieß es. In betroffenen Städten und bei Fachverbänden wird die Förderung sehr geschätzt, wie eine dpa-Umfrage ergab.