Denkmäler : Förderverein Schloss Ludwigsburg: Weitere Gebäude übernehmen

Nachdem der Weg zur Sanierung des Schlosses Ludwigsburg bei Greifswald frei ist, peilt der Förderverein der Schloss- und Gutshofanlage weitere Ziele an. «Nicht betroffen von der Eigentumsübertragung an das Land sind zahlreiche weitere Flächen der Anlage, darunter der historische Rinderstall», teilte Vereinschef Sascha Ott am Donnerstag mit. Der 1858 errichtete, etwa 80 Meter lange Rinderstall solle noch in diesem Jahr vollständig an den Förderverein übergehen und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Das Denkmal sei zwischen 2013 und 2015 durch eine Notsicherung vor dem Einsturz bewahrt worden.

von dpa

20. Juni 2019, 12:10 Uhr

Eigentümerin des Rinderstalls ist die Familie Weissenborn, die das Schloss von 1810 bis 1945 besaß und nach der Wende zurückkaufte. Sie schaffte es aber nicht, den Bau zu sanieren. Das Schloss gehört derzeit drei Eigentümern, die bereit sind, es für den symbolischen Preis von jeweils einem Euro an das Land abzugeben. Der Landtag beschloss am Mittwoch Erwerb und Sanierung des Pommernschlosses. Die Kosten werden auf 40 Millionen Euro geschätzt. Ludwigsburg gehört zu den letzten erhaltenen Schlössern der Pommerschen Herzöge. Es wurde 1577 bis 1592 errichtet.

Der Förderverein will sich Ott zufolge beratend in den mehrjährigen Sanierungsprozess einbringen. Zugleich wolle er weiterhin Räumlichkeiten auf der Schloss- und Gutshofanlage für Veranstaltungen wie Konzerte und eine Sonnenwendfeier nutzen.