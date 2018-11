Prozesse : Forderung nach lebenslanger Haft nach Brand mit zwei Toten

Im Prozess um den Mord an zwei Männern und schwere Brandstiftung hat die Staatsanwaltschaft gegen die 45 Jahre alte Angeklagte eine lebenslange Haftstrafe gefordert. Zusätzlich soll sie in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden. Die Frau soll Ende März die Wohnung ihres früheren Lebensgefährten in Güstrow in Brand gesetzt haben. Die Tat sei aus Wut, Eifersucht und Hass erfolgt. Die Tatausführung habe in der Nähe der Heimtücke gelegen, führte die Anklagevertretung am Montag im Landgericht Rostock. Beide Opfer hatten laut Anklage keine Möglichkeit zur Flucht und verbrannten.

von dpa

26. November 2018, 14:29 Uhr

Alle Beteiligten waren zum Tatzeitpunkt betrunken, bei der Frau wurden mehr als 3,5 Promille gemessen. Sie hatte die Tat bestritten, die Verteidigung plädierte auf Freispruch. Sollte das Gericht dies anders sehen, sei von einer erheblich verminderten Schuldfähigkeit auszugehen. Dies wiederum könne zu einer Strafe von 3 bis 15 Jahren führen. Das Urteil soll am 7. Dezember gesprochen werden.