Forschung : Forscher entwickeln superglatte Schiffsrumpfbeschichtung

von dpa

26. August 2018, 10:06 Uhr

Ein Kieler Forscherteam hat eine Folie für Schiffe entwickelt, die zu glatt für Muscheln oder Seepocken ist. Sie können dadurch schlechter am Schiffsrumpf anhaften. Ein erster Praxistest der Beschichtung an vier Segeljachten des Kieler Yachtclubs verlief nach Angaben der Christian-Albrechts-Universität (CAU) erfolgreich: Nach einer Saison waren keine Seepocken oder Muscheln auf der neuen Beschichtung zu finden. Die Wissenschaftler veröffentlichten die Ergebnisse ihrer Studie in der internationalen Fachzeitschrift «Journal of The Royal Society Interface».