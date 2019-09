Migration : Forscher kritisiert engen Blick auf geflüchtete Männer

von dpa

17. September 2019, 12:36 Uhr

Der Migrationsforscher Michael Tunc hat für einen breiteren Blick auf geflüchtete Männer in Deutschland geworben. In den Medien dominierten Berichte über Migranten im Zusammenhang mit Kriminalität, Terrorismus oder Zwangsheirat, sagte Tunc bei der Fachtagung «Herkunft und Zukunft – Geflüchtete Männer in Mecklenburg-Vorpommern» am Dienstag in Schwerin. Doch das treffe nur auf eine kleine Minderheit zu. Es gebe eine Vielfalt der Milieus und auch der Bildung. Dies sollte aus Sicht von Tunc stärker in den Blick genommen werden. Für die Tagung in Schwerin haben sich nach Angaben der Veranstalter 166 Teilnehmer aus Kommunen, Flüchtlingsinitiativen, Kirchengemeinden, Arbeitsagenturen, Jobcentern und aus der Sozialarbeit angemeldet.