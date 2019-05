Forschung : Forscher suchen Nährstoffquelle für Useriner See

Mit modernster Messtechnik auf einer schwimmenden Plattform wird seit Montag die Wasserqualität im Useriner See im Müritz-Nationalpark untersucht. Forscher und das Nationalparkamt wollen über ein Jahr hinweg unter anderem den Sauerstoff- und den Chlorophyllgehalt in dem See messen, um Maßnahmen für eine Qualitätsverbesserung abzuleiten, wie das Nationalparkamt in Hohenzieritz (Mecklenburgische Seenplatte) mitteilte. Hintergrund ist, dass das Wasser mehrerer Seen entlang der Oberen Havel zuletzt immer klarer und nährstoffärmer wurde, beim Useriner See sei es umgekehrt. Die Ursache dafür sei unklar.

von dpa

06. Mai 2019, 11:39 Uhr

Der Useriner See ist etwa fünf Kilometer lang und gehört zu den größten Gewässern im Müritz-Nationalpark. Er hat 360 Hektar Fläche und ist vor allem von Wäldern umgeben. Mit den Untersuchungen soll auch geklärt werden, ob eine Wiedervernässung von Sumpfgebieten oberhalb des Sees für erhöhte Nährstoffanteile im Wasser verantwortlich sein könnten, die sich im Useriner See über die Havel ablagerten. Zu dem Forschungsprojekt gehören Untersuchungen in 17 weiteren Seen, wobei auch Zusammenhänge zwischen Algenblüten, lokale Extremwetter und der Ausstoß klimaschädlicher Gase untersucht werden sollen.