Fischerei : Forscher wollen Zander-Genom entschlüsseln

von dpa

06. April 2018, 15:32 Uhr

Dummerstorf (dpa/mv) - Das Leibniz-Institut für Nutztierbiologie in Dummerstorf bei Rostock will die Genetik des Zanders entschlüsseln. Das Institut hat seine Aktivitäten vor etwa zehn Jahren auf Speisefische in Aquakulturen ausgedehnt, wie es am Freitag mitteilte. Bislang habe es vor allem Forschungen zu Regenbogenforelle und Ostseeschnäpel gegeben. Die Arbeiten sollen durch eine neue Aquakulturanlage erleichtert werden, die seit Juli 2017 im Probebetrieb läuft. Die Anlage simuliere die Bedingungen in der weltweit einzigen experimentellen Aquakulturanlage im Produktionsmaßstab für Zander in Hohen Wangelin bei Waren/Müritz, sagte der Tierzuchtexperte Ronald Brunner vom Institut für Genombiologie. Allerdings sei die Forschungsanlage flexibler.