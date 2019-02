Forschung : Forschungsverbünde bekommen 8,6 Millionen Euro vom Land

Vier Forschungsverbünde aus dem Nordosten erhalten für ihre Arbeit zur Digitalisierung 8,6 Millionen Euro vom Land. Die Projekte seien von einer Jury im Rahmen des Exzellenzforschungsprogramms aus 20 Bewerbungen ausgewählt worden, teilte das Bildungsministerium am Mittwoch mit. Das Geld komme von der Europäischen Union.

20. Februar 2019, 15:20 Uhr

Die Projekte der interdisziplinären Verbünde drehen sich um die Digitalisierung in Produktionsverfahren, die Weiterentwicklung von Methoden der Künstlichen Intelligenz sowie deren Einsatz im Bildungs- und Umweltbereich. Beteiligt seien unter anderem Mediziner, Natur- und Sozialwissenschaftler sowie Ingenieure. Knapp 120 Studierende und Nachwuchswissenschaftler sollen in den Projekten mitarbeiten. So soll der Wissenschaftsnachwuchs gefördert werden, hieß es.