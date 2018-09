Agrar : Forstwirte fordern Hilfen bei Waldumbau für Klimaresistenz

von dpa

05. September 2018, 15:19 Uhr

Die Forstwirtschaft braucht zur Bewältigung des Klimawandels nach Ansicht des Waldvereins Bansow (Landkreis Rostock) staatliche Unterstützung. Der Umbau zu stress- und klimaresistenten Wäldern sei dringend notwendig, sagte Vereinschef Holger Weinauge am Mittwoch. Das habe der trockene, heiße Sommer gezeigt, der in den Wäldern gravierende und im Vergleich zur Landwirtschaft äußerst langfristige Schäden hinterlasse. Ohne Unterstützung sei der Umbau für private Waldbesitzer nicht zu leisten. Es müssten klimaresistente Baumarten gepflanzt werden. Solche Arten gebe es, ihre Anpflanzung sei aber dem Naturschutz und der Gesellschaft schwer zu vermitteln. Am Donnerstag will sich Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) in Bansow ein Bild von den Dürreschäden machen.