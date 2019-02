Geschichte : Fortschritt und Verbrechen in Peenemünde: Sonderausstellung

von dpa

06. Februar 2019, 15:57 Uhr

Fortschritt und Verbrechen sind sich an wenigen Orten so nahe wie in Peenemünde auf Usedom. Eine Sonderausstellung im Historisch-Technischen Museum des einstigen Rüstungsstandorts der Nationalsozialisten arbeitet jetzt die spannungsreiche Geschichte Peenemündes seit 1945 auf. Die Schau mit dem Titel «Krieg oder Raumfahrt? - Die Versuchsanstalten Peenemünde in der öffentlichen Erinnerung seit 1945» zeigt Objekte, die den Blick auf Peenemünde widerspiegeln, darunter Fotos, Filme, Bücher, Magazine, Spielzeug und Computerspiele. Bei den Exponaten gehe es nicht darum, was sie darstellten, sondern warum sie in die Sammlung des Museums aufgenommen worden seien, sagte Kurator Philipp Aumann am Mittwoch. Die Ausstellung wird am Donnerstag eröffnet und ist bis zum 12. Januar 2020 zu sehen.