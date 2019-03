Kriminalität : Fortsetzung Prozess gegen einen 24-Jährigen wegen Raubmordes

von dpa

25. März 2019, 01:25 Uhr

Der Raubmord-Prozess gegen einen 24 Jahre alten Mann aus Schwerin wird heute mit der Vernehmung mehrerer Zeugen am Landgericht Schwerin fortgesetzt. Außerdem könnte sich der Angeklagte zu Details der Tat äußern. Der gelernte Koch hatte zu Prozessbeginn vor zwei Wochen gestanden, eine alleinlebende 85-jährige Rentnerin in ihrem Einfamilienhaus getötet zu haben, als sie ihn im September 2018 bei einem Einbruch überraschte. Vor wenigen Jahren wohnte der Angeklagte in der Nachbarschaft des Opfers. Laut den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft war der Mann auf der Suche nach Wertsachen, mit denen er seinen Drogenkonsum finanzieren wollte.