Kultur : Fotograf Hans Pölkow erhält Landeskulturpreis 2017

Fotograf Hans Pölkow erhält Landeskulturpreis 2017

Der mit 10 000 Euro dotierte Kulturpreis des Landes Mecklenburg-Vorpommern geht in diesem Jahr an den Fotografen Hans Pölkow aus Sarmstorf bei Güstrow. Seit 60 Jahren widme sich der 1935 in Rostock geborene Pölkow der Künstlerfotografie, teilte die Staatskanzlei in Schwerin am Donnerstag mit. Zu den von ihm porträtierten Künstlern zählten Otto Niemeyer-Holstein, Jo Jastram, Günther Uecker und Oskar Manigk, aber auch Pina Bausch, Louis Armstrong und Leonard Bernstein. «Wir ehren mit dem Kulturpreis in diesem Jahr das Lebenswerk eines großen Fotografen und eines engagierten Kulturjournalisten, der seiner Heimat Mecklenburg-Vorpommern immer besonders verbunden war», sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).