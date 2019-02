Landtag : Fraktion Freie Wähler/BMV will Antisemitismus-Beauftragten

Die Landtagsfraktion Freie Wähler/BMV fordert einen Antisemitismus-Beauftragten für das Land. Einen entsprechenden Gesetzesvorstoß im Parlament kündigte Fraktionschef Bernhard Wildt am Dienstag zum Abschluss der zweitägigen Klausurtagung in Liepen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) an. Dem Votum der Fraktion sei eine intensive Diskussion vorausgegangen.

Wie aus vorläufigen Daten zur Kriminalitätsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern hervorgeht, nahmen 2018 entgegen dem allgemein rückläufigen Trend antisemitische Straftaten um 10 auf 54 zu. Ende vorigen Jahres hatte Baden-Württembergs Antisemitismus-Beauftragter Michael Blume angesichts der Zunahme judenfeindlicher Vorfälle sein Amt auch für ostdeutsche Bundesländer gefordert. «Wir haben noch keine einzige Kollegin in den neuen Bundesländern, obwohl die Anzahl der antisemitischen Vorfälle pro 100 000 dort am höchsten ist», sagte Blume zur Begründung.