Kriminalität : Frau auf offener Straße von Ex-Freund verprügelt

von dpa

01. Juni 2018, 14:29 Uhr

Eine 26-Jährige ist in Schwerin auf offener Straße von ihrem Ex-Partner verprügelt worden. Der Mann schlug der Frau am Donnerstag im Beisein ihres zwei Monate alten Kindes ins Gesicht und auf den Kopf, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Sie sei dadurch erheblich verletzt worden und habe in eine Klinik gebracht werden müssen. Der 36-Jährige wurde nach Polizeiangaben vorläufig festgenommen. Ein Alkoholtest habe bei ihm einen Wert von mehr als zwei Promille ergeben.