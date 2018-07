Brände : Frau bei Feuer verletzt: Polizei ermittelt

von dpa

04. Juli 2018, 21:56 Uhr

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wismar ist am Mittwoch eine 58 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Das Feuer sei nach ersten Erkenntnissen in der Wohnung der Mieterin ausgebrochen, teilte die Polizei am Abend mit. Die Frau selbst wurde von der Feuerwehr im Keller des Hauses gefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Die genauen Umstände seien Gegenstand der Ermittlungen. Die Feuerwehr verhinderte laut Polizei, dass sich das Feuer in dem Haus ausbreitete.