Prozesse : Frau für Kindstötung zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt

Vor knapp einem Jahr fanden Spaziergänger in einem Wald bei Wittenburg die tiefgefrorene Leiche eines Babys. Das Kind war schon Anfang 2015 auf die Welt gekommen, hatte aber nicht lange überlebt. Die Staatsanwaltschaft fordert für die Mutter Haft wegen Totschlags.

von dpa

19. Januar 2018, 10:14 Uhr

Wegen Totschlags an ihrem neugeborenen Baby ist eine 40-Jährige aus Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der Entscheidung des Landgerichts Schwerin vom Freitag zufolge hatte die Frau ihr Kind kurz nach der Geburt im Januar 2015 vermutlich erstickt. Die Staatsanwaltschaft hatte sechs Jahre Haft beantragt. Die Mutter hatte während des Prozesses die Tat bestritten und erklärt, das kleine Mädchen sei ohne ihr Zutun gestorben. Sie hatte die Leiche mehr als zwei Jahre im Tiefkühlschrank aufbewahrt, bevor ein Bekannter das tote Kind Anfang März 2017 in ein Waldstück in Wittenburg brachte. Dort fanden es Spaziergänger.