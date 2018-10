von dpa

21. Oktober 2018, 09:28 Uhr

Eine Autofahrerin ist zwischen Neubrandenburg und Neddemin mit ihrem Auto in Schlangenlinien unterwegs gewesen. Als die Polizei sie am Samstagabend anhielt, stellten die Beamten einen Alkoholwert von 2,75 Promille fest. Außerdem besaß die Frau keinen Führerschein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.