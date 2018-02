Notfälle : Frau gerettet: Ehrung mit Extra-Portion für Hündin Selma

Für exzellenten Geruchssinn ist in der Polizeiinspektion Neubrandenburg am Donnerstag ein Spürhund besonders geehrt worden. Die sechs Jahre alte Selma hatte im Januar in Ueckermünde (Kreis Vorpommern-Greifswald) eine vermisste 75 Jahre alte Frau aufgespürt, wie Polizeisprecherin Diana Mehlberg sagte. Die Rentnerin war bei Dunkelheit und Kälte in eine Richtung von ihrem Pflegeheim weggegangen, in der sie niemand vermutet hätte. Hubschrauber und Angestellte hatten vergeblich gesucht.

von dpa

15. Februar 2018, 13:02 Uhr

«Sie war hinter Autos etwa 150 Meter vom Heim entfernt gestürzt und konnte sich nicht laut bemerkbar machen», sagte Mehlberg. Selma brauchte unter Anleitung ihren Hundeführers Tobias Sevecke nur kurze Zeit, um die Vermisste zu finden, die zwischen Sträuchern und Büschen im Schnee lag. Die 75-Jährige kam stark unterkühlt ins Krankenhaus, überlebte aber. «Die Familie feiert den 17. Januar jetzt als zweiten Geburtstag der Seniorin», erklärte eine Angehörige.

Selma ist ein Malinois-Schäferhund-Mix und habe schon mehrfach Leute gerettet, hieß es. Sie bekam eine Extra-Portion Hundefutter und Leckerlis. Auch eine Ehrung für Spürhunde darf wie bei Beamten einen bestimmten Betrag nicht überschreiten, sagte Mehlberg. Die Angehörigen der Geretteten hatten sich öffentlich bedanken wollen.