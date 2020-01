Notfälle : Frau greift Mann in Wohnung mit Messer an: Kind ruft Polizei

von dpa

09. Januar 2020, 15:09 Uhr

Eine 36 Jahre alte Frau soll einen 44 Jahre alten Mann in einer Schweriner Wohnung mit einem Messer angegriffen und am Arm verletzt haben. Ein zehnjähriger Junge habe die Polizei alarmiert, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Zuvor habe sich das Paar gestritten, sagte die Polizeisprecherin weiter. Beide waren demnach stark alkoholisiert, bei der Frau wurden 2,3 Promille festgestellt. Ein vier Wochen altes Baby wurde dem Kindernotdienst übergeben. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Zuvor hatten die «Schweriner Volkszeitung» und der NDR darüber berichtet.