Kriminalität : Frau in Arztpraxis mit Messer überfallen: Täter gefasst

von dpa

16. März 2020, 19:01 Uhr

Ein falscher Patient hat in Güstrow eine Angestellte in einer Arztpraxis überfallen und Bargeld sowie Medikamente geraubt. Wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte, flüchtete der 30-jährige Mann, konnte aber nach mehreren Stunden in Güstrow gefasst werden. Nach ersten Ermittlungen hatte der Tatverdächtige der Mitarbeiterin ein Messer in der Praxis an den Hals gehalten und sie zum Empfangstresen bugsiert. Dort habe die Frau ihm das Bargeld übergeben. Der Täter stahl auch Medikamente aus einem Schrank und floh. Die Angestellte erlitt leichte Verletzungen und einen Schock. Gegen den Mann wird wegen erpresserischen Raubes ermittelt. Die Staatsanwaltschaft prüft nun, ob ein Haftbefehl beantragt wird