Unfälle : Frau in Güstrow von Bus angefahren und schwer verletzt

08.Jan.2018

Eine 75-jährige Fußgängerin ist am Montagvormittag am Güstrower Busbahnhof von einem Bus angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau zunächst vor dem stehenden Bus gestürzt, was der Fahrer jedoch nicht bemerkt habe. Als er anfuhr, hätten Passanten noch versucht, ihn zu warnen. Der Fahrer stand den Angaben zufolge unter Schock. Die näheren Umstände ermittelt nun die Polizei.