Prozesse : Frau in Siedenbollentin getötet: Mord-Prozess fortgesetzt

Am Landgericht Neubrandenburg wird am Montag der Prozess wegen Mordes gegen einen Mann aus Siedenbollentin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) fortgesetzt. Am zweiten Verhandlungstag will das Gericht weitere Zeugen aus dem Dorf anhören und sich am Nachmittag mit einem Gutachten befassen. Mit einem Urteil wird erst im November gerechnet. Der 48-Jährige hat laut Staatsanwaltschaft im Mai eine 29 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung sexuell genötigt und sie dann umgebracht, um die Sexualstraftat zu verdecken.